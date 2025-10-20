陸・海・空自衛隊から5万人以上が参加する過去最大規模の実動訓練が、鹿児島を含む全国各地で20日から始まりました。 20日から始まった自衛隊統合演習は、陸・海・空自衛隊から5万2000人、アメリカ軍6000人などが参加し、過去最大の規模で全国各地で行われています。 （記者）「水中の偵察のため、陸上自衛隊のダイバーを乗せたゴムボートが、大和村の港から出ていきます」 奄美大島では、大和村の大和港で、水中に