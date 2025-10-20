鹿児島ユナイテッドFCは、おととい18日、ホームで鳥取と対戦。 逆転勝利で4試合ぶりの勝点3を掴み取りました。 残り7試合と終盤戦に突入しているJ3。自動昇格ラインと勝点8差の3位につけるユナイテッドは、12位の鳥取と対戦しました。 立ち上がりからペースを掴み、相手ゴールに迫ったユナイテッド。しかし、あと一歩、ゴールを奪えません。 すると、前半39分、カウンターに持ち込まれると、