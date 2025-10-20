通貨オプションボラティリティードル円１週間が８．１％に急低下、自民と維新が連立合意で USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK8.145.466.306.40 1MO9.166.237.426.89 3MO9.086.407.697.22 6MO9.246.708.157.42 9MO9.346.908.417.61 1YR9.387.058.637.76 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK7.258.257.17 1MO8.228.93