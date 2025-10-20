俳優の伊藤英明が２０日までに自身のＳＮＳを更新。ＢＢＱを楽しむ姿を公開した。インスタグラムで「楽しかった！こうちゃん、けんじありがとう！」とつづって、俳優の坂口憲二との２ショットなどをアップした。この投稿には「ドラマで共演してほしい」「男らしくて大好き〜」「渋カッコいい」「待ってました」「素敵に年を重ねて」などの声が寄せられている。坂口憲二は１１年ぶりの連ドラレギュラー復帰が話題となった。