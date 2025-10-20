JR大分駅前の再開発についてです。 20日、新たにコワーキングスペースや貸し会議室を備えた複合施設がオープンしました。 大分県大分市のJR大分駅前にある旧JTB大分ビルにオープンしたのは「TKP fabbit大分駅前」です。 貸し会議室大手のTKPが運営を行うもので20日は完成を記念した式典が行われました。 「TKP fabbit大分駅前」完成記念式典 ◆甲斐菜々子記者「貸会議室は企業の研修