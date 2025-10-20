◆関西学生秋季リーグ最終節２回戦立命大４Ｘ―３同大（２０日・わかさスタジアム京都）立命大がサヨナラ勝ちで１２季ぶり（中止の２０年春除く）４０度目の優勝を決めた。２回無死二塁、角井翔一朗一塁手（４年＝智弁和歌山）の中越え２ランで先制した。この一打が、元オリックスの下山真二氏らに並ぶ１シーズン最多タイの５本塁打目（新リーグ）。波に乗ると、７回１死一塁では、一時、勝ち越しとなる右越え三塁打を放っ