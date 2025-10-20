ホーバークラフトの運航会社は20日これまでの利用状況を踏まえ12月から運航時間を変更すると発表しました。 早朝便が無くなり夕方の便が新設されています。 ホーバークラフト ◆大分第一ホーバードライブ小田典史社長「ニーズの分析などを加味したところでのダイヤ改正、往復利用をするうえで(利便性が)良くなっている」 2025年7月に就航したホーバーク