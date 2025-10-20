タレント上沼恵美子（70）が20日、ABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。司会を務めていた番組で、ゲストの大物歌手のマネジャーから20個にも及ぶ「NG質問リスト」を渡され、困り果てた思い出について語る場面があった。番組アシスタントの同局・北村真平アナウンサーと芸能人へのインタビューについてトークしていた上沼は「事務所うるさいよね」と言及。実姉との漫才コンビ「海原千里・万里」時代にABC系