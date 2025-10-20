大分県大分市出身で元総理の村山富市さんが亡くなったことを受けて、県庁などに、20日記帳所が設けられました。 大分県庁 県出身者として初めて内閣総理大臣を務めた村山富市さん。 晩年は古里の大分市で過ごしていましたが、17日、老衰のため101歳で亡くなりました。 ◆TOS梅田雄一郎記者「県庁の入り口には、亡くなった村山元総理を悼む県民のためこのような記帳所がきょうから設置されました」 県庁では、2