（台北中央社）頼清徳（らいせいとく）総統は20日、「一つの中国」を巡って両岸（台湾と中国）双方の窓口間で合意したとされる「92年コンセンサス」や「一つの中国」原則を受け入れれば平和を得られるということは「あり得ない」との考えを示した。台北市内のホテルで開かれた在外中華民国（台湾）籍者関連業務を担当する僑務委員会の年次会合で述べた。「92年コンセンサス」を巡っては、中国の習近平国家主席が19日、最大野党・国