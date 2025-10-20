10月14日、NHKから大晦日に放送される『第76回NHK紅白歌合戦』の司会者が発表された。2025年は綾瀬はるか、今田美桜、有吉弘行、同局の鈴木奈穂子アナウンサーの4人が司会を務める。「『紅白歌合戦』の司会は、NHKの話題ドラマに出演するなど、局への貢献度で決まるといわれています。綾瀬さんは大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』で語りを担当し、連続ドラマ『ひとりでしにたい』では主演を務めたこともあって、6年ぶり4