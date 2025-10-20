日本サッカー協会（JFA）が10月20日、前代未聞の不祥事で解任された影山雅永氏の後任として、山本昌邦氏が技術委員長に就任すると発表した。山本氏はナショナルチームダイレクター（ND）と兼任する。JFAは今月７日に、パリ行きの機内にて児童ポルノを閲覧した疑いで、パリ到着時の空港で拘束され、有罪判決を受けた影山氏との契約を解除した。それから約２週間後の20日に山本氏の就任会見が都内で行なわれ、本人に加え、海外