広島県東広島市と自動車販売会社は、災害が起きた時に電気自動車から電力を提供する取り決めを結びました。２０日午前、東広島市と電気自動車を販売する「BYD AUTO 広島」との災害支援協定の締結式が行われました。これは大規模災害によって停電が起きた場合、市の要請に応じて避難所などに 電力を供給できる車両を配備するというものです。■ワールドモータースグループ 橋本貴憲社長「地域社会で愛され