玉ねぎやトマトなど食卓に欠かせない野菜が高騰していて、飲食店からは悲鳴の声も上がっています。一方で、値下がりしている野菜はないのか、地元のスーパーに話を聞きました。 ■玉ねぎ1箱4500円が6500円にも… 本格フレンチが味わえる名古屋市西区の「dai－DAN～en～」。この店の人気メニューは、じっくり煮込んだ子牛のタンに玉ねぎソースを合わせた逸品「カルボナ