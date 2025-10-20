北海道・江別警察署は、2025年10月20日午前8時45分ごろ、新篠津村第46線北の路上で、丸太の積み下ろし中に作業事故が発生したと発表しました。この事故で、作業を行っていた33歳と55歳の男性作業員2人がけがをして病院に搬送されました。警察によりますと、当時2人はクレーン付きの4トントラックで、クレーンを使用して丸太を積み下ろす作業をしていて、何らかの理由でトラックがバランスを崩し横転したということです