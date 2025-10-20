2025年10月19日、香港メディア・香港01は、腎結石を患っていた中国本土の男性が、日本でジェットコースターに乗ったところ、結石が排出される「奇跡」が起きたと報じた。記事は、日本のテーマパークで腎結石が「奇跡的に」排出されたという体験談が、中国のSNSで話題になっていると紹介した。体験談を書き込んだ男性によると、日本旅行中の今月12日夜に頻尿や下腹部の不快感を覚え、翌日に受診したところ祝日（スポーツの日）だっ