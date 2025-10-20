フジテレビの音楽番組「夜のヒットスタジオ」などを手掛けたプロデューサーの疋田拓さん（享年83）の通夜が20日、都内で営まれた。疋田さんが結婚式を演出した歌手の郷ひろみや、演歌歌手の伍代夏子、島津亜矢など、多くの歌手と音楽関係者が参列に訪れた。取材に応じた瀬川瑛子（78）は「ヒットスタジオのころから番組に出演させていただいて、もう58年」と振り返った。3年前の喉手術の後にもBS朝日「日本の名曲人生、歌