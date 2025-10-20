女優の蒔田彩珠（23）と恒松祐里（27）が20日、都内で行われた映画「消滅世界」（監督川村誠、11月28日公開）の完成披露上映会で舞台あいさつした。性愛が禁じられ子供の人工授精での誕生が定着した世界で、家族や恋愛の在り方に振り回される若者たちを描く。蒔田が主人公、恒松がその親友役を務めた。2人は21年のNHK連続テレビ小説「おかえりモネ」でも共演しており、恒松は「親友役ということで安心感があった」とニッコリ