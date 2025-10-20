前橋市の小川市長が部下の既婚男性とラブホテルで密会を繰り返していた問題をめぐり、市長は先週続投を表明していますが、きょう（20日）、市議会の議長が“第三者委員会を設置し、この問題を総括する必要がある”と主張しました。前橋市の小川晶市長が、部下の既婚男性と10回以上ラブホテルで密会していた問題をめぐり、市議会ではきょう、各会派の代表者が集まり、協議しました。参加者からは「説明責任を果たしたとは考えられな