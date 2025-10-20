「ＣＳパ・ファイナルＳ・第６戦、ソフトバンク−日本ハム」（２０日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクが五回に勝ち越した。この回、先頭の山川が四球で出塁。２死後に牧原大、周東が連打でつないで満塁とした。ここで２番・川瀬が右前へタイムリーを放ち、三塁走者の山川を生還させた。地元福岡のファンが総立ちで大喜びする中、殊勲の川瀬も何度も右腕を振って雄たけびを上げながらガッツポーズを決めていた。