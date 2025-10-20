上空に11月中旬から下旬並みの寒気が居座る今日(20日)の北海道。午前は初雪や初冠雪の便りが多数届きましたが、気温の低下した夜間にも旭川と網走で初雪を観測しました。上空に11月並みの強い寒気が流入今日(20日)の北海道は西高東低の気圧配置の中、札幌上空約1,500メートル付近にマイナス6℃前後と、この時季にしては強い寒気が流れ込みました。この影響で道内は太平洋側で晴れ間が出た他は雲が広がり、日本海側では広く雨が降り