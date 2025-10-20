蒔田彩珠 蒔田彩珠、柳俊太郎、恒松祐里、結木滉星、川村誠監督が20日、都内で開催された映画『消滅世界』（11月28日全国公開）完成披露上映会に登壇した。【写真】蒔田彩珠『消滅世界』完成披露上映会の模様作家・村田沙耶香氏の独自のSF的世界観を映像化した本作は、愛を育む性愛がタブーとされ、人工授精が常識となった近未来の日本が舞台。愛し合った夫婦から"異常"として生まれた主人公・雨音（蒔田）が、社会