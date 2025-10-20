乃木坂46の池田瑛紗が19日、自身のインスタグラムを更新。5期生メンバーと共に“2時間きり”のディズニーを楽しんだことを報告し、ファンから「楽しそう」「仲良し写真ありがとう」といった声が寄せられている。【写真】池田瑛紗、仲良し同期とディズニーで4ショット池田は投稿で「二時間きりのディズニー」とコメントし、夜のディズニーリゾートで撮影した写真を公開。チェック柄のコートに赤いリボン付きカチューシャを合わ