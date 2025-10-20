ファッションモデルの益若つばさがが20日に自身のインスタグラムを更新し、帰省した息子に誕生日をお祝いされたことを報告した。【写真】40歳に全く見えない益若つばさと、イケメンに育った息子の親子2ショット13日に40歳の誕生日を迎えた益若は、「奇跡的に帰省してた息子も一緒に誕生日お祝いしてくれたよ！」「さりげなくママの誕生日のTシャツ着てくれてるの優しいし可愛すぎるだろ！！！笑」と、母親思いの息子を褒め称え