◆東京新大学野球秋季リーグ戦第７週第３日▽杏林大９―４東京国際大（２０日・飯能市民）奥武蔵の夕空に、歓喜の声が響き渡った。ゲームセットが宣告されると、杏林大ナインは激しく体をぶつけ合い、喜びを分かち合った。杏林大、創部４０年で初のリーグ制覇。三塁側スタンドからは５色のテープが投げ込まれ、涙を流す関係者もいた。立大の指揮官として２０１７年の全日本大学選手権で５９年ぶりの日本一に導いた溝口智成監督