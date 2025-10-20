ＴＢＳ・齋藤慎太郎アナウンサーの新たなヘアースタイルにフォロワーも沸いている。２０日にインスタグラムで「ニューヘアー＃山田涼介さん風という事で笑」とつづって、ショートカットで前髪をおろしてサラサラヘアー姿をアップした。この投稿には「清潔感があって素敵」「ますます良い男」「顔はアイドル、体はアスリート」「爽やかイケメン」などの声が寄せられている。