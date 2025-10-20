8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZELが、11月26日に4thシングル「Only You」を発売する。それに合わせ、今作のジャケット写真が公開された。【写真】屋根裏部屋をイメージ…4thシングル「Only You」通常盤・初回プレスジャケット写真は、エンディングテーマに起用されたNAOYAが主演を務める日本テレビ系10月期ドラマ『セラピーゲーム』の原作にも登場する屋根裏部屋をイメージしたデザインとなっている。CDは通常盤をはじめ