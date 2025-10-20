元フジテレビアナウンサーで、現在はフリーで活動する渡邊渚（28）が19日、自身のインスタグラムを更新。美脚が映えるショーパン姿を披露した。【写真】ショーパン姿で…スラリと映える美脚を披露した渡邊渚渡邊は「2026年カレンダーオフショット。この冬はロングブーツを買って、たくさん履きたい！と思いました。カレンダー受注販売は10月21日火曜までです！！！」と呼びかけている。渡邊は、2020年にフジテレビに入社し、