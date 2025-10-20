ダブルス1回戦でプレーする内島萌夏（手前）、園部八奏組＝有明テニスの森公園女子テニスの東レ・パンパシフィック・オープンが20日、東京・有明テニスの森公園で開幕し、ダブルス1回戦で内島萌夏（安藤証券）園部八奏（IMG）組はセン皓晴（台湾）蒋欣ウ（中国）組に2―6、4―6でストレート負けした。シングルス1回戦はマッカートニー・ケスラー（米国）がクリスティナ・ブクサ（スペイン）に3―6、7―5、6―3で逆転勝ちし、2