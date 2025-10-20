草磲剛が主演するフジテレビ「終幕のロンド−もう二度と、会えないあなたに−」は、１３日にスタートした。妻を亡くし、シングルファーザーとして生きる遺品整理人・鳥飼樹が、故人の最期の声を解き明かす感動作。初回ゲストを務めたのが、吉村界人だった。１月期の日本テレビ「ホットスポット」では、胸糞クレーマーを演じて存在感。ネットフリックス「地面師たち」のホスト役など唯一無二のポジションを築いている。