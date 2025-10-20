乃木坂46の公式YouTubeチャンネル『乃木坂配信中』に、「【コンビニグルメ】松尾さんと和がセブン-イレブンの秋グルメたべてみた 【スイーツ】」という動画がアップ。乃木坂46の井上和さんと松尾美佑さんが『セブン-イレブン』から発売されている、秋ならではのグルメを楽しむ様子が公開されました。今回はこの中で、お2人が幸せそうに食べていたお惣菜をピックアップ♪【関連】「女優の食べ物」仲里依紗、“撮影中によく食べる”