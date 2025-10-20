Ä«¡¢ÍÄÃÕ±à¤ÎÀ©Éþ¤ËÃåÂØ¤¨¤ëÌ¼¡£ÃåÂØ¤¨¤ëÍ½Äê¤ÇÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¤¤¿·¤²¼¤òÃ¥¤¦¥Ð¥ó¥Ó¡£ »È¤¦Í½Äê¤Ê¤Î¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ïº¤¤ë¤À¤í¤¦¡ª¤È»×¤Ã¤ÆÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í～¡£ÌµÂÌ¤ËÆ¬ÎÉ¤¯¤Æº¤¤ê¤Þ¤¹¡£ ¤·¤«¤·Ä«¤«¤é¥Ð¥ó¥Ó¤òÄÉ¤¤¤«¤±²ó¤¹¤Î¤Ï¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤¤¿¤á¡¢¼è¤êÊÖ¤·¤Ë¤Ï¤¤¤«¤º¿·¤·¤¤·¤²¼¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìµ»ë¤µ¤ì¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡¢²¿ÅÙ¤â¤á¤²¤º¤Ë¤¤¤¿¤º¤é¤ò·«¤êÊÖ¤¹¥Ð¥ó¥Ó¤Ï¤¢¤ë°ÕÌ£¤¹¤´¤¤¡ª