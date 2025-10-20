緊急車両に似せた赤色灯やサイレンを車に取りつけた状態で石川県小松市の国道を走行したなどして、警察は野々市市に住む20歳の大学生を書類送検しました。野々市市に住む20歳の男子大学生は、9月2日の午後3時20分ごろ、車の屋根とフロント部分にパトカーのような赤色灯やサイレンを取り付けた状態で、小松市木場町の国道8号を法定速度を超えるスピードで走行した疑いがもたれています。警察によりますと、男子大学生は、今年6月か