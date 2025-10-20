開業1周年を迎えた「長崎スタジアムシティ」。 ジャパネットホールディングスの髙田 旭人社長は記者会見で、1年目の来場者数が年間485万人を突破したとして、「上々のスタート」との評価を示しました。 （ジャパネットホールディングス 髙田旭人社長） 「数字だけでなく、体感としても長崎に人が増えている感じがするので、目指しているものがスタートした実感がある」 去年10