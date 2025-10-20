女優の蒔田彩珠が２０日、都内で主演映画「消滅世界」（川村誠監督、１１月２８日公開）の完成披露上映会に柳俊太郎、恒松祐里、結木滉星らと出席した。性が消えたことで、恋愛や結婚などの価値観に翻弄（ほんろう）される若者を描いた物語。葛藤する主人公を演じた蒔田は「普段考えないことに思いを巡らせる、不思議な感覚を楽しんでもらえたら」。作品にちなみ「消滅してほしくないもの」を聞かれると「愛ですね。たくさんの