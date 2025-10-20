日本ゴルフツアー機構とジャパンゴルフツアー選手会は２０日、国内男子ツアーの新規大会「フォーティネット・プレーヤーズ・カップ」（１０月３０日〜１１月２日、千葉・成田ヒルズＣＣ）でギャラリーファースト施策を実施すると発表した。同選手会が主催する新規大会は「今までにない観戦体験を提供するトーナメント」がテーマ。選手からファンにＳＮＳを通じて「１８の質問」を呼びかけ、寄せられた計１万５５２８件の回答を