ロッテのサブロー新監督が20日、ZOZOマリンスタジアムでスカウトを交えてドラフト候補選手の映像をチェックし、1位候補が7人に絞られたことを明かした。午後1時から約6時間かけて94選手の映像を確認した指揮官は「何も決まらずで。ただ、1番最初（1位指名）は7人ぐらいに絞れたかなっていう程度で」と話した。8年ぶりに最下位に終わったこともあり、「もう全部補強ポイント」という指揮官。1位は即戦力を指名することが予想