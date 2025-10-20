テレビ朝日の田原萌々アナウンサーが夏休みの思い出を公開し、話題を呼んでいる。２０日に自身のインスタグラムで「＃夏休み投稿Ｐａｒｔ２大好きな作品 ＃オフラインラブ の聖地巡礼旅＃ニースへ行ってまいりました」とフランス・ニースを訪れたことを報告。ほかにもエズ村、ロンドンを訪れたこともつづり、「エズは上田さんにオススメしていただいていた旅先でもありずっとずっと行きたかった場所だったので、念願叶っ