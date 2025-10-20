◆２０２５パーソルクライマックスシリーズパ最終ステージ第６戦ソフトバンク―日本ハム（２０日・みずほペイペイドーム）日本ハムの先発・達孝太投手が５回２／３を投げて２失点も自責点１と好投した。第１戦に先発し６回を無失点と好投した右腕は中４日でマウンドへ。３回、１死から海野に三塁ベースに当たるアンラッキーな内野安打、牧原大に最終ステージ初安打を許して一、三塁に。周東を一ゴロに打ち取ったが、