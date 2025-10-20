月曜日は上空に寒気が流れ込み、稚内では初雪が観測されるなど、冬の便りが届きました。火曜日は月曜日よりも気温が低くなる所が多そうです。朝の気温は月曜日と同じか低くなるでしょう。東京は14℃で月曜日より冷え込みそうです。西日本も15℃前後まで下がる所があるでしょう。札幌も5℃まで下がり、今季一番寒い朝となるかもしれません。最高気温も月曜日と同じか低い所が多く、東京は17℃と月曜日より低く、昼間もひんやり感じ