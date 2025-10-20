3日後に迫ったNPBのプロ野球ドラフト会議でNPB入りを目指す、火の国サラマンダーズの池内匠生選手、20歳。 【写真を見る】運命のドラフト会議同級生の背中を追いかけプロ入りなるか！？火の国サラマンダーズ池内匠生 広角に打ち分けるバットコントロールと…遠投125メートルを誇る強肩が持ち味の外野手で、今シーズンはサラマンダーズの主軸として活躍しました。 ※打率.360