BTS・J-HOPEの初のワールドツアーを収めた映画『j-hope Tour “HOPE ON THE STAGE” THE MOVIE』が、11月28日（金）の全国公開に先駆け、11月3日（月・祝）にIMAX®にてプレミア上映されることが決定した。【写真】J-HOPE、日本人俳優と意外なツーショット今回のIMAXプレミア上映は、全世界同日で開催され、字幕なしでの上映となる（11月28日からの本上映では字幕付き）。IMAXでの上映はこの日限りで、さらに限定入場者特典と