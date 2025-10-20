名古屋・栄の路上で知人に客引き行為をさせたとして逮捕された男性2人について、名古屋地検は不起訴処分としました。 20日付で不起訴処分となったのは、名古屋市の男性会社役員(40)と住居不詳の男性会社員(31)です。 警察によりますと、2人は8月、自分が経営する店舗に客を誘導するために栄の路上で知人に客引き行為をさせたとして、愛知県迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕されていました。 名古屋地検は不起訴の理