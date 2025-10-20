福岡県太宰府市の九州国立博物館が開館20周年を迎え、感謝の思いを込めた記念式典が開かれました。20日の式典には服部誠太郎知事や、20周年応援大使で福岡県出身のミュージカル俳優、井上芳雄さんなど、およそ400人が参加しました。服部知事は「アジア諸国との理解を深められる拠点として、さらに発展してほしい」と話しました。 九州国立博物館は、東京、奈良、京都に次ぐ国内4か所目の国立博物館として、2005年10月に開