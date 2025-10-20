東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の21日（火）の天気をお伝えします。20日（月）午前中は広く雲に覆われましたが、昼間は日差しが届き、秋らしい陽気となりました。朝は各地で20℃を下回り、少しひんやりとしました。最高気温は25℃前後で、日中は過ごしやすい気温となりました。これからの天気です。21日も広い範囲で雲の多い空模様となるでしょう。朝や日中は雨は降らない見込みですが、夜は雨がぱ