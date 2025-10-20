【ポイント】・季節が進み、秋が深まる。北海道は冬の足音。・北海道は23日（木）頃まで雪の所も。・東北〜関東、北陸は雲が広がり、晩秋の肌寒さ。・西日本も雲が多いが、秋らしく、日中20〜23度と過ごしやすい。・沖縄は秋の長雨。大雨が続くおそれ。【全国の天気】本州南岸に秋雨前線が停滞するため、西〜東日本は雲が広がるでしょう。東海や九州北部は晴れ間が出て、過ごしやすい陽気でしょう。一方、北海道には強い寒気が入っ