¡þ¥×¥íÌîµå¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° CS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè6Àï ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯-ÆüËÜ¥Ï¥à(20Æü¡¢¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥à)Âè3Àï°ÊÍè¤Î¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦ÀîÀ¥¹¸Áª¼ê¤¬¡¢¹¶¼é¤ËÌöÆ°¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤«¤é¡Èº£µ¨¤ÎÍ¥¾¡¤ò¤¿¤°¤ê´ó¤»¤¿¥­¡¼¥Þ¥ó¡É¤È¤·¤ÆÌ¾Á°¤ò¤¢¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿ÀîÀ¥Áª¼ê¡£ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ØÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤°ìÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤ÎÆü¡¢¡Ö2ÈÖ¡¦¥·¥ç¡¼¥È¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤ÈÆ±ÅÀ¤Ç·Þ