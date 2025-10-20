◇プロ野球パ・リーグ CSファイナルステージ第6戦 ソフトバンク-日本ハム(20日、みずほPayPayドーム)日本ハムの新庄剛志監督は5回裏、1イニングに2度リクエストを行い勝負への執念を見せました。1-1の同点で迎えた5回裏、2アウト1、2塁のピンチで周東佑京選手を迎えた日本ハム先発の達孝太投手。ストレートを詰まらせ二遊間へゴロを打たせます。ショートの水野達稀選手は2塁へ送球しますが、1塁ランナーが先に2塁ベースに到達した