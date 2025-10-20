「ＣＳパ・ファイナルＳ・第６戦、ソフトバンク−日本ハム」（２０日、みずほペイペイドーム）日本ハムの新庄剛志監督がリクエストを成功させ、３点目を失うピンチを防いだ。１点を勝ち越しされなおも２死満塁の場面。柳町が放った痛烈な三塁ゴロを捕球した郡司が三塁ベースを踏みに行った。だが周東のスライディングが早く判定はセーフ。だが郡司がタッチしていたことをアピールしてベンチにリクエストを要求。新庄監督も