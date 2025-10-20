自民党と日本維新の会が連立政権の発足で実質的に合意する見通しとなりました。自民・維新の連立で、政治や私たちの生活はどう変わるのでしょうか？（10月20日「Nスタ」午後4時40分ごろの放送より）【画像を見る】連立政権「閣内」「閣外」自民・維新それぞれのメリット閣外協力の連立政権とは？自民にメリットなし…維新は政策実現のプラスに高柳光希キャスター：20日午後6時、自民党と日本維新の会は連立政権の合意文書に正式調